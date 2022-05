4 jours de f?te ? Miami qui renoue avec son | Haiti Gazette

Exit les restrictions li?es ? la pand?mie du coronavirus et bonjour au grand retour du Haitian Compas Festival. Apr?s deux longues ann?es d’absence, dues ? la propagation de la pand?mie, l’un des rendez-vous incontournables de la musique ha?tienne va renouer avec ses bonnes habitudes. L’?v?nement, qui rassemble des milliers de contributors et des dizaines de groupes du HMI, sera organis? cette ann?e sur 2 jours, les 14 et 15 mai prochains. Avant la grande f?te, plusieurs bals sont pr?vus pour les 12 et 13 mai. Avec le competition et toutes les activit?s pr?vues cette semaine, les organisateurs promettent de mettre le paquet afin que l’?v?nement soit ? la hauteur du th?me <>.

Ce 12 mai, les organisateurs lancent officiellement les festivit?s avec une affiche r?unissant les groupes T-Vice, Kai et DroXYani, le duo des Martelly. En interlude, l’animation sera assur?e par DJ Bullet et DJ Heavy. L’?v?nement aura lieu au Hollywood Live. Vendredi, le menu est encore plus all?chant avec trois affiches. Les groupes Harmonik, Kai, Enposib, T-Vice, Kenny Ha?ti joueront dans une soir?e <> au Sport of kings. Dans une autre soir?e <>, toujours le 13 mai, le public pourra danser avec les formations Nu Look, Vayb et la bande ? Roody Roodboy. Djakout #1, Vaglavi, MechansT, Team Madada et DJ Krazy Touch seront eux ? l’affiche au Hollywood Live.

37 groupes, DJ et chanteurs en solo sont attendus durant les 2 jours du competition soit les 14 et 15 mai 2022. Selon les affiches publi?es sur la web page Instagram du competition, T-Vice, Ekip, Klass, Vayb, Djakout#1, Zenglen, Oswald Dro X Yani, Ok-niway, Kenny Ha?ti, Misty Jean, Darline Desca, Vanessa Desir?, Shassy, Danola, DJ FMA, Zikos, DJ Bullet, DJ Heavy, Micky Mixx, Master Brain vont performer le premier jour. Dimanche 15, le public aura droit aux prestations de Harmonik, Nu Look, Kai, Enposib, Vag Lavi, NGMix, Pierre Jean, Roody Roodboy, Tamara Suffren, DJ Heavy, DJ Weecked, Nicky Mix, DJ Lens, Ti Ansyto, Andy Beatz et Black Mayko. Cette ann?e, le competition laisse Wynwood Mana et emm?nage au Miramar regional park amphitheater.

Les organisateurs r?alisent ?galement des soir?es <> afin de permettre au public de consommer le plus doable la musique ha?tienne. Ainsi, le 14 mai, apr?s le competition, le public pourra danser Harmonik, Pierre Jean, Danola, MechansT et DJ Wecked au Club Seven. Le 15 mai, le public aura choix ? deux affiches. Nu Look, Kai, Harmonik vont perfomer au Tatiana Night-Club alors que Klass, Enposib, Ekip, Oswald, Misty Jean, DJ FMA, DJ Nicky Mix ?liront domicile au Revolution Live. Pour boucler la boucle, lundi 16 mai, les organisateurs invitent le public ? la soir?e <> avec Harmonik, DJ Heavy et DJ Lens. Cette ann?e, Haitian Compas Festival f?te son 24e anniversaire.

Joint par t?l?cellphone ce jeudi, Rodney No?l, cheville ouvri?re du competition depuis deux d?cennies, n’a pas cach? sa joie de voir le retour de ce rendez-vous apr?s plus de 24 mois. Le promoteur s’est r?joui de la r?motion du public qui a d?j? fait le d?placement pour venir prendre half aux festivit?s. <>, estime Rodney No?l. Comme changement dans l’organisation du competition, Rodney Noel a indiqu? que l’?v?nement se tient sur deux jours cette ann?e, contrairement aux ?ditions pr?c?dentes. De plus, a-t-il indiqu?, le competition ne se tient plus au down city de Miami.

Rodney Noel a ?galement justifi? le choix d’organiser des bals en marge du competition. Selon lui, cela permettra de plaire ? tout le monde. <>, a-t-il justifi?. Rodney No?l invite le public ? profiter au most de la f?te tout en adoptant un comportement responsable. <>, a-t-il promis.