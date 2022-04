Des emeutes de la faim comme en 2008 sont imminentes, previent l’economiste Enomy Germain | Haiti Gazette

Sur tele 20, le mercredi 6 avril 2022, l’economiste Enomy Germain, qui participait a l’emission Haiti, Sa ok ap kwit, animee par Robenson Geffrard, soutient que le pays se retrouve dans une state of affairs de disaster. <>, a analyse Germain.

Cette deterioration de la state of affairs economique fait craindre le pire, notamment des emeutes comme en 2008, s’est inquiete l’economiste. <>, declare Enomy Germain en faisant reference aux emeutes de la faim de 2008. Selon lui, tous les indicateurs prouvent que la state of affairs actuelle est bien plus difficile qu’en 2008.

En 2008, l’inflation etait de 16,3% au mois d’avril alors qu’elle atteint 25,2% en 2022. <>, a fait savoir Germain.

L’insecurite alimentaire est dans l’intervalle, devenue plus prononcee. En 2008, la inhabitants a ete estimee a 9,6 tens of millions d’habitants et 2,5 tens of millions ont ete en state of affairs d’insecurite alimentaire. Pour 11 tens of millions d’habitants en 2022, pas moins de 4,4 tens of millions de personnes vivent dans l’insecurite alimentaire. Ce qui equivaut a plus de 30% de la inhabitants, a exact Germain.

<>, a soutenu l’economiste. <>, a souligne Enomy Germain, qui croit qu’il est pressing que les autorites assument leurs responsabilites, ce qui signifie faire en sorte que la machine etatique guarantee ses fonctions economiques.