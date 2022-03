Een derde van zwangeren met Covid-19 ontbeert urgente zorg

03/03/2022 05:54

Een zwangere wordt ingeent. Ruim drieduizend zwangeren in de Amerika’s die besmet raakten met Covid-19 zijn overleden.

Foto: Paho



PARAMARIBO –

Gebrek aan toegang tot tijdige zorg en onderbrekingen van prenatale diensten zijn de oorzaak voor de toename van moedersterfte in de Amerika’s tijdens de Covid-19-pandemie. Carissa F. Etienne, directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho), zei woensdag tijdens haar media briefing dat een derde van zwangeren geen toegang heeft tot tijdige noodzakelijke zorg.

In de afgelopen twee jaar zijn meer dan 365.000 zwangeren in de

regio besmet geraakt met het coronavirus, waarbij ruim drieduizend

kwamen te overlijden. “Dit is een tragedie, vooral omdat we nu

veilige en effectieve vaccins hebben”, stipte Etienne aan.

Uit onderzoek van de Paho in acht landen blijkt dat van de 447

zwangeren die tussen 1 maart 2020 en 29 november 2021 stierf 90

procent al levensbedreigende symptomen hadden toen ze in

ziekenhuizen werden opgenomen. Haast 77 procent beviel te vroeg en

60 procent van de child’s werd geboren met een te laag gewicht, iets

dat voor de relaxation van het leven van invloed kan zijn op het

sort.

Meest kwetsbaren

Etienne: “We moeten vrouwen voorrang geven om er zeker van te

zijn dat ze worden beschermd tegen het ergste van de pandemie.” Met

identify zwangeren “behoren tot de meest kwestbaren vanwege de

verandering in hun immuunsysteem, die ervoor kan zorgen dat ze

vatbaar zijn voor ernstige ziektes”.

Om deze reden drong de Paho-directeur er bij landen op aan om

toegang tot vaccins te verbeteren, maar ook ervoor zorg te dragen

dat de gezondheidsdiensten beschikbaar blijven voor de vrouwen en

de toegang tot gezinsplanningsdiensten te verbeteren. “Het zijn

levensreddende onderdelen die nu meer dan ooit toegankelijk moeten

zijn.”

Lage vaccinatiegraad

Hoewel de meeste landen in de regio Covid-19-vaccinatie voor

vrouwen aanbevelen, is de vaccinatiegraad nog erg laag. “Het is

noodzakelijk dat gezondheidswerkers tot zwangere vrouwen praten

over de belangrijkheid om te worden ingeent om zichzelf en hun

baby’s te beschermen tegen het virus.”

De Paho-directeur riep ook op tot een grotere nadruk op

programma’s die zijn gericht op vrouwen van etnische minderheden,

zoals afro-afstammelingen, inheemse vrouwen en migranten die een

groter risico lopen vanwege de genderongelijkheid en sociale

factoren.

Data

Etienne stipte verder aan de bredere affect die de

Covid-19-crisis op vrouwen en meisjes heeft gehad aan en noemde

additionele zorgtaken en loopbaanonderbrekingen. Ze wees erop dat

vrouwen aan de frontlinie van de Covid-19-strijd staan, aangezien

ze gros van het zorgpersoneel vormen, en dat 72 procent van

besmette gezondheidsprofessionals vrouw is. “In een regio die bol

staat van ongelijkheid, zijn vrouwen opnieuw onevenredig zwaar

getroffen.”

In de Amerika’s was er in vergelijking met een week geleden een

afname van 32 procent in nieuwe besmettingen en stond de teller op

1,5 miljoen. Landen gaven 24.650 coronadoden door, wat 10 procent

minder. Deze neerwaartse pattern was te merken in grote delen van de

regio, met uitzondering van Centraal-Amerika dat deze week haast 16

procent meer doden meldde.

