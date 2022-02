Jelly-taartjes: nieuwe techniek voor taartenbakkers

18/02/2022 05:57

-

Sharon Singh

Enthousiaste en tevreden cursisten van de jelly-art cake workshop.

Foto: Sharon Singh



PARAMARIBO –

Dertig cursisten hebben de workshop jelly-art cake gevolgd. Met jelly-art maken taartenbakkers mooie cakejes vervat in jelly, gelatine, geheel vegetarisch. Peggy Poepon verzorgt de cursussen en de deelnemers zijn laaiend enthousiast. Ze maakten een eetbaar aquarium met vissen en verschillende soorten bloemen.

Carolyn Moehamad meldde zich gelijk aan toen ze over de workshop

las. “Ik houd van bloemen en toen ik de verschillende creaties van

jelly-art cake op YouTube zag, was ik gelijk weg ervan”,

vertelt ze. In de eerste workshops worden de basistechnieken

aangeleerd: bloemen maken met zeewierpoeder en vegetarische

gelatine. “Je kan zoveel kanten ermee opgaan, dus toen ik de

bekendmaking op Facebook zag over de workshop was mijn

keuze snel gemaakt.” Nadat ze de basistechnieken onder de knie had,

ging ze aan de slag met meerdere ontwerpen.

Naast haar reguliere baan, management-assistent bij de overheid,

verzorgt Peggy Poepon workshops van jelly-art. Daarnaast houdt ze

zich bezig met het opmaken van desserttafels. Poepon: “In 2017 ben

ik in aanraking gekomen met deze techniek, 3D jelly-art op een

Aziatische reis. Ik heb de cursussen toen gevolgd”, zegt ze.

De jellycakes komen oorspronkelijk uit Mexico, waar de gelatinas

florales nog steeds een populair dessert zijn. Op een gegeven

second werden de desserts verkocht in Mexicaanse bakkerijen in de

Verenigde Staten. Uiteindelijk stak de development de oceaan over naar

Vietnam, Singapore en Maleisie. Hier kwamen de 3D-taarten echt tot

leven.

See additionally

Voor cursist Natascha Ristie is dit de gelegenheid om een andere

techniek bij te leren. Ze is namelijk al bakster. “De jellycakes

ben ik vaker tegengekomen op Pinterest en YouTube.

Het heeft me altijd geboeid, maar er was niemand hier die een

training verzorgde. Toen ik de advertentie zag, was ik laaiend

enthousiast.” Toch prettig om een ander kind eetbare taart te maken

die ook nog 100 procent vegetarisch is, vindt ze.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina