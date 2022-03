La 6ème édition du FESDIVAL se tient au collège Olympe RAME-DECORBIN, du 15 au 19 mars à Sainte-Anne | French Caribbean News

Le Fesdival célèbre les différences et les valeurs indispensables au bien vivre ensemble. Le collège de Douville a accueilli la marraine de l’événement, madame Emmanuelle Méri Cornus, Justice of the Peace médaillée judiciaire de la jeunesse et poétesse.

Ce competition est l’event pour les établissements de l’académie de la Guadeloupe de mettre en place des projets qui suscitent la réflexion et l’échange autour des différences et des valeurs. Nos différences sont en effet une richesse, la diversité fait l’originalité de notre monde. La tolérance est une vertu qui permet de s’ouvrir à l’autre et de bien vivre ensemble.

Aujourd’hui, à Sainte-Anne, le competition a pris la liberté pour sous-thème. Les élèves de la classe CM2 de madame Colombo Valérie (école Lucie Calendrier Bicep) et de la classe de CM2 de Carole Moradel (écoles Victor Valier) et ont rencontré les collégiens de Douville (Olympe Ramé Decorbin). En présence de la marraine de l’événement, Madame Emmanuelle Méri Cornus Magistrate honoraire, poétesse, membre fondatrice du Soroptimist ” Riviera Sud “, ils ont exposé leurs écrits, chants et chorégraphies.

Emmanuelle Méri Cornus, Justice of the Peace honoraire, médaillée judiciaire de la jeunesse, marraine du Fesdival, competition des valeurs et de la différence – Kristelle Apatout

Fables, poèmes et textes sont exposés au sein de l’espace jeunesse du collège. Ce fut de plus l’event d’évoluer au sein de leur futur établissement pour faciliter la transition école-collège et éviter les ruptures.

See additionally

Une place de choix a été accordée à la liberté d’expression dans les poèmes à l’aube de la semaine de la presse et des médias à l’école.

L’exposition des textes des élèves de CM2 de Colombo Valérie école Lucie Calendrier Bicep, FESDIVAL competition des différences et des valeurs – Kristelle APATOUT