Nominations for the 67th Filmfare Awards 2022 : Bollywood News – Bollywood Hungama

Best Film

Ramprasad Ki Tehrvi

Rashmi Rocket

Sardar Udham

Shershaah

Nominations for the 67th Filmfare Awards 2022

Best Director

Akarsh Khurana – Rashmi Rocket

Kabir Khan – 83

Seema Pahwa – Ramprasad Ki Tehrvi

Shoojit Sircar – Sardar Udham

Best Actor in a Leading Role (Male)

Dhanush – Atrangi Re

Ranveer Singh – 83

Sidharth Malhotra – Shershaah

Vicky Kaushal – Sardar Udham

Best Actor an a Leading Role (Female)

Kangana Ranaut – Thalaivii

Kiara Advani – Shershaah

Kriti Sanon – Mimi

Parineeti Chopra – Sandeep Aur Pinky Faraar

Taapsee Pannu – Rashmi Rocket

Vidya Balan – Sherni

Best Actor in a Supporting Role (Female)

Kirti Kulhari – The Girl On The Train

Konkona Sen Sharma – Ramprasad Ki Tehrvi

Meghna Malik – Saina

Neena Gupta – Sandeep Aur Pinky Faraar

Sai Tamhankar – Mimi

Best Actor in a Supporting Role (Male)

Abhishek Banerjee – Rashmi Rocket

Manav Kaul – Saina

Pankaj Tripathi – 83

Pankaj Tripathi – Mimi

Paran Bandhopadhyay – Bob Biswas

Raj Arjun – Thalaivii

Best Playback Singer (Male)

Arijit Singh – ‘Lehra Do’ (83)

Arijit Singh – ‘Rait Zara Si’ (Atrangi Re)

B Praak – ‘Mann Bharryaa’ (Shershaah)

Devenderpal Singh – ‘Lakeeran’ (Haseen Dillruba)

Zubin Nautiyal – ‘Raataan Lambiyan’ (Shershaah)

Best Playback Singer (Female)

Asees Kaur – ‘Lakeeran’ (Haseen Dillruba)

Asees Kaur – ‘Raataan Lambiyan’ (Shershaah)

Neha Kakkar – ‘Matlabi Yariyan’ (The Girl On The Train)

Priya Saraiya – ‘Kalle Kalle’ (Chandigarh Kare Aashiqui)

Shreya Ghoshal – ‘Chaka Chak’ (Atrangi Re)

Shreya Ghoshal – ‘Param Sundari’ (Mimi)

Best Music Album

A R Rahman – Atrangi Re

A R Rahman – Mimi

Amaal Mallik – Saina

Amit Trivedi – Haseen Dillruba

Sachin-Jigar – Chandigarh Kare Aashiqui

Tanishk Bagchi, B Praak, Jaani, Jasleen Royal, Javed-Mohsin And Vikram Montrose – Shershaah

Best Lyrics

Irshad Kamil – ‘Rait Zara Si’ (Atrangi Re)

Jaani – ‘Mann Bharryaa 2.0’ (Shershaah)

Kausar Munir – ‘Lehra Do’ (83)

Kshitij Patwardhan – ‘Phisal Jaa Tu’ (Haseen Dillruba)

Manoj Muntashir – ‘Parinda’ (Saina)

Tanishk Bagchi – ‘Raataan Lambiyan’ (Shershaah)

