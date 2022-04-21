Australia
NRL 2022 LIVE updates: Cronulla Sharks v Manly Sea Eagles
The finals groups are locked in!
Cronulla: 1. Will Kennedy 2. Sione Katoa 3. Jesse Ramien 4. Siosifa Talakai 5. Ronaldo Mulitalo 6. Matt Moylan 7. Nicho Hynes 8. Toby Rudolf 9. Blayke Brailey 16. Royce Hunt 11. Briton Nikora 12. Teig Wilton 13. Cameron McInnes. Interchange: 10. Aiden Tolman 14. Braydon Trindall 15. Jack Williams 17. Andrew Fifita. 18th man: Lachlan Miller
Manly: 1. Reuben Garrick 2. Jason Saab 3. Brad Parker 4. Morgan Harper 5. Christian Tuipulotu 6. Kieran Foran 7. Daly Cherry-Evans 8. Toafofoa Sipley 9. Lachlan Croker 12. Andrew Davey 13 11. Haumole Olakau’atu 15. Karl Lawton 13. Jake Trbojevic. Interchange: 14. Dylan Walker 10. Taniela Paseka 16. Ethan Bullemor 19. Tolutau Koula. 18th man: Ben Trbojevic