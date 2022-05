Un hombre dispara desde su balcón en California contra la Policía que había ido a desalojarlo

Un hombre abrió fuego contra los agentes que habían llegado a su vivienda para desalojarlo en la ciudad de Seaside, en California (EE.UU.). El sospechoso disparó varias rondas desde el balcón, pero nadie resultó herido, informó el jefe interino de la Policía native, Nick Borges.

Mientras la Policía negocia con el sujeto, se enviaron al lugar drones y un equipo táctico de fuerzas especiales (SWAT, por sus siglas en inglés). Entretanto, los agentes instaron a todos los vecinos de la zona a no salir a la calle por motivos de seguridad, ordenándoles a refugiarse en sus casas hasta nuevo aviso.

Nota unique de RT Espanol

🚨#BREAKING: Stand-off underway with gunman in Seaside, California

📌#Seaside l #CA

Police are at the moment participating with a person firing photographs from an condominium balcony. The close by space has been advised to shelter-in-place. This remains to be a growing story pic.twitter.com/kgV3wJecP7

See additionally

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 26, 2022